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"Зарабатывали" на уклонистах. СБУ разоблачила еще 4 военкома и глав медкомиссий на коррупции

Фото: иллюстрированное изображение (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках оперативных мероприятий, в ряде регионов Украины были разоблачены четыре военкома и главы военных медкомиссий на коррупционных схемах.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"В результате оперативных мероприятий в Киеве, Одессе и Харьковской области задержаны 4-х военных чиновников, которые "помогали" уклонистам избежать призыва и сбежать за границу", - отмечает СБУ. 

За взятку чиновники помогали военнообязанным уклониться от мобилизации на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе. Стоимость "услуги" составляла до 10 тысяч долларов. В то же время сумма зависела от сроков "решения вопросов". 

В Киеве

"Задержаны начальник районного военкомата и председатель одной из столичных военно-врачебных комиссий, которые продавали фальшивые медсправки о наличии тяжелых диагнозов", - пишет пресс-служба. 

Подделки уклонисты использовали для избежания от призыва и дальнейшего выезда за пределы Украины.

В Харьковской области  

Задержан руководитель районного военкомата. Он "заработал" на уклонистах более 11 млн гривен. В частности, к своей незаконной деятельности он привлек еще трех должностных лиц местной больницы, которые за взятки "находили" "проблемы со здоровьем" у уклонистов. 

В Одессе  

"Киберспециалисты СБУ ликвидировали коррупционную схему, к организации которой причастен секретарь местной военно-врачебной комиссии. Вместе со столичным адвокатом и двумя сообщниками они наладили масштабный сбыт фальсифицированных документов о непригодности к военной службе", - отмечает СБУ. 

Клиентов они подыскивали по всей территории Украины и ставили их на учет в одесский военкомат, чтобы "списать" со службы. 

Секретарь военно-врачебной комиссии и ее сообщники задержаны "на горячем"

Всем задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

 

Фото: "Зарабатывали" на уклонистах. СБУ разоблачила еще 4 военкома и глав медкомиссий на коррупции (t.me/SBUkr)

Коррупционные скандалы в ТЦК

Недавно правоохранители уличили в коррупции и незаконном обогащении главного военкома Одесской области Евгения Борисова.  В частности после ряда других коррупционных скандалов, во всех ТЦК страны прошли масштабные проверки.

В середине августа президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов.

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