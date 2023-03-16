У Дніпропетровській області банда через "кол-центри" виманювала гроші в іноземців

За даними слідства, троє організаторів розробили схему заволодіння коштами мешканців ЄС. Більшість потерпілих жили в Латвії, але наразі перевіряється інформація про жертв з Польщі, Чехії, Литви та Словаччини.

Слідство встановило, що троє організаторів, у тому числі довірена особа "вора в законі" на прізвисько "Лаша Сван", розробили спільний план шахрайської схеми. "Працівники" так званих "колл-центрів" телефонували до громадян Європейського союзу, представлялися співробітниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ і таким чином виманювали дані банківських рахунків потерпілих.

За попередніми даними слідства, місячний оборот від оборудки складав 5 млн грн. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи та приміщень "колл-центрів" вилучено комп’ютерну техніку, грошові кошти у сумі 200 тис грн, мобільні телефони, чорнові записи, зброю та автомобілі. Загальна сума вилученого сягає 12 млн грн.

"Слідчі дії тривають, встановлюється також причетність працівників поліції, які "кришували" діяльність вказаних «сall-центрів». Перевіряється інформація щодо потерпілих громадян Польщі, Чехії, Литви та Словаччини" - йдеться у повідомленні прокуратури Дніпропетровської області.

Затримано та повідомлено про підозру 10 учасникам злочинної організації за фактом шахрайства у великих розмірах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України)

Фото: Обшук (Дніпропетровська обласна прокуратура)