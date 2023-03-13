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В Одеській області шахраї роблять дублікати банківських карток: як цьому запобігти

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Одеська область, Понеділок 13 березня 2023 15:27
В Одеській області шахраї роблять дублікати банківських карток: як цьому запобігти Фото: в Одеській області шахраї роблять дублікати банківських карток (freepik.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Зловмисники в Одеській області роблять дублікати банківських карток під час оплати послуг, а потім знімати гроші з рахунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

"Аферисти виманюють платіжні дані банківських карток не тільки на фішингових сайтах та під час особистого спілкування, а й створюючи "картки-близнюки". Для такого виду шахрайства правопорушники використовують копію магнітної стрічки, що містить зашифрований ключ доступу до вашого рахунку", - сказано у повідомленні.

Як це відбувається?

Людина розраховується за отримані послуги чи товари своєю карткою у місці надання послуг (магазині, кафе, ресторані, аптеці тощо) та віддає її в руки персоналу. Якщо серед нього є шахраї, вони можуть просканувати картку двічі. Перший раз через термінал банківської чи фінансової установи для оплати рахунку, а другий раз - через спеціальний скан, який зчитує індивідуальні дані. Після цього шахраї виготовляють дублікат магнітної стрічки, який наклеюють на картку з відповідними параметрами. Це дає їм можливість знімати гроші, які є на рахунку потерпілого.

Як цьому запобігти?

Українцям радять нікому не передавати картку для розрахунку, а завжди робити це самостійно та через офіційні банківські термінали. Якщо ви все ж дали картку іншій особі - не випускайте її з поля зору та слідкуйте за діями.

Якщо запобігти злочину не вдалося, слід звернутися в банк для блокування своєї картки та у поліцію для встановлення і притягнення до відповідальності зловмисника.

Нагадаємо, кіберполіція розповіла про найпоширеніші типи інтернет-шахрайств в Україні.

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