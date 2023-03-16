В Днепропетровской области банда через "колл-центры" выманивала деньги у иностранцев

По данным следствия, три организатора разработали схему завладения средствами жителей ЕС. Большинство пострадавших жили в Латвии, но проверяется информация о жертвах из Польши, Чехии, Литвы и Словакии.

Следствие установило, что трое организаторов, в том числе доверенное лицо "вора в законе" по прозвищу "Лаша Сван", разработали общий план мошеннической схемы. "Работники" так называемых "колл-центров" звонили по телефону гражданам Европейского союза, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и иностранных банковских учреждений и таким образом выманивали данные банковских счетов потерпевших.

По предварительным данным следствия, месячный оборот от сделки составлял 5 млн грн. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и помещений "колл-центров" изъята компьютерная техника, денежные средства в сумме 200 тыс. грн, мобильные телефоны, черные записи, оружие и автомобили. Общая сумма изъятого составляет 12 млн грн.

"Следственные действия продолжаются, устанавливается также причастность сотрудников полиции, которые "крышевали" деятельность указанных сall-центров. Проверяется информация о пострадавших гражданах Польши, Чехии, Литвы и Словакии", - говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области.

Задержаны и сообщены о подозрении 10 участникам преступной организации по факту мошенничества в крупных размерах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 УК Украины)

Фото: Обыск (Днепропетровская областная прокуратура)