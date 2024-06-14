UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Заробляли більше 16 млн гривень щомісяця. У Львові викрили спільноту сутенерів

Фото: ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Львові викрито кримінальну спільноту, яка займалась утриманням місць розпусти й сутенерством на території всього регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції (ДВБ).

Як розповідають у ДВБ, члени організації налагодили безперервне функціонування мережі борделів з 10 інтимних салонів. Для їх роботи було створено кол-центр, який рекламував надання інтимних послуг, а також оформлював замовлення. 

"Серед учасників злочинної організації був адвокат. Його роль полягала у спробах вирішення проблемних питань, зокрема і в правоохоронних органах. Він надавав аналогічні послуги ще трьом злочинним угрупуванням, причетним до секс-бізнесу", - додає ДВБ. 

Загальним щомісячний обіг злочинців перевищував більше 16 мільйонів гривень. 

Загалом було проведено більше 70 обшуків у кількох областях й затримано 21-го учасника кримінальної спільноти. Ще 24-м вручили підозри одразу за кількома статтями за Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Державне бюро розслідувань (ДБР) тим часом повідомило про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, який вимагав хабарі у автоперевізників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів