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Зарабатывали более 16 млн гривен ежемесячно. Во Львове разоблачили сообщество сутенеров

Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во Львове разоблачено криминальное сообщество, которое занималось содержанием мест разврата и сутенерством на территории всего региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Департамента внутренней безопасности Национальной полиции (ДВБ).

Как рассказывают в ДВБ, члены организации наладили непрерывное функционирование сети борделей из 10 интимных салонов. Для их работы был создан колл-центр, который рекламировал предоставление интимных услуг, а также оформлял заказы. 

"Среди участников преступной организации был адвокат. Его роль заключалась в попытках решения проблемных вопросов, в том числе и в правоохранительных органах. Он предоставлял аналогичные услуги еще трем преступным группировкам, причастным к секс-бизнесу", - добавляет ДВБ. 

Общим ежемесячный оборот преступников превышал более 16 миллионов гривен. 

Всего было проведено более 70 обысков в нескольких областях и задержан 21 участник криминального сообщества. Еще 24-м вручили подозрения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Государственное бюро расследований (ГБР) тем временем сообщило о подозрении заместителю директора одного из департаментов КГГА, требовавшего взятки у автоперевозчиков.

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Львов