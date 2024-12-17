"Заробляли" по 1 млн гривень щомісяця: у Запоріжжі затримали наркоторгівців

У Запоріжжі затримали наркоторгівців, які отримували мільйон гривень на місяць від продажу канабісу

У Запоріжжі правоохоронці викрили та затримали групу наркоторгівців, які налагодили вирощування і збут канабісу по всій країні. Щомісячний прибуток злочинної групи сягав 1 000 000 гривень.

Як діяли зловмисники

Група місцевих жителів організувала вирощування елітних сортів канабісу, частину товару збували особисто під час зустрічей із клієнтами. За інформацією правоохоронців, діяльність зловмисників була масштабною й приносила стабільний нелегальний дохід.

Затримання та обшуки

11 грудня в межах кримінального провадження, відкритого за фактами незаконного обігу наркотичних засобів, правоохоронці провели операцію із затримання зловмисників. Двох учасників групи затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, одного з них - відразу після продажу товару.

Фото: Головне управління Національної поліції в Запорізькій області

Цього ж дня під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, у їхніх автомобілях та спеціально обладнаних приміщеннях поліція виявила:

80 рослин елітних сортів канабісу;

понад 3 кілограми висушеної наркотичної речовини;

гроубокси із системами освітлення та вентиляції;

вакууматори, електронні ваги, чорнові записи;

банківські картки, мобільні телефони та гаджети;

понад 37 000 гривень і 9 000 доларів США, отримані незаконним шляхом.

Покарання за злочин

За організацію та налагодження збуту наркотиків затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування триває, а правоохоронці продовжують встановлювати всіх осіб, причетних до злочинної діяльності.