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"Зарабатывали" по 1 млн гривен ежемесячно: в Запорожье задержали наркоторговцев

Фото: в Запорожье задержали наркоторговцев (umdpl info)
Автор: Владислава Ткаченко

В Запорожье правоохранители задержали группу наркоторговцев, которые ежемесячно зарабатывали до 1 миллиона гривен на сбыте каннабиса. Во время обысков обнаружены наркотики, деньги и оборудование для выращивания растений.

В Запорожье задержали наркоторговцев, которые получали миллион гривен в месяц от продажи каннабиса

В Запорожье правоохранители разоблачили и задержали группу наркоторговцев, которые наладили выращивание и сбыт каннабиса по всей стране. Ежемесячная прибыль преступной группы достигала 1 000 000 гривен.

Как действовали злоумышленники

Группа местных жителей организовала выращивание элитных сортов каннабиса, часть товара сбывали лично во время встреч с клиентами. По информации правоохранителей, деятельность злоумышленников была масштабной и приносила стабильный нелегальный доход.

Задержание и обыски

11 декабря в рамках уголовного производства, открытого по фактам незаконного оборота наркотических средств, правоохранители провели операцию по задержанию злоумышленников. Двух участников группы задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, одного из них - сразу после продажи товара.

 
Фото: Главное управление Национальной полиции в Запорожской области

В этот же день во время санкционированных обысков по местам жительства фигурантов, в их автомобилях и специально оборудованных помещениях полиция обнаружила:

  • 80 растений элитных сортов каннабиса;
  • более 3 килограммов высушенного наркотического вещества;
  • гроубоксы с системами освещения и вентиляции;
  • вакууматоры, электронные весы, черновые записи;
  • банковские карты, мобильные телефоны и гаджеты;
  • более 37 000 гривен и 9 000 долларов США, полученные незаконным путем.

Наказание за преступление

За организацию и налаживание сбыта наркотиков задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается, а правоохранители продолжают устанавливать всех лиц, причастных к преступной деятельности.

 

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