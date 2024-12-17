"Зарабатывали" по 1 млн гривен ежемесячно: в Запорожье задержали наркоторговцев

В Запорожье правоохранители задержали группу наркоторговцев, которые ежемесячно зарабатывали до 1 миллиона гривен на сбыте каннабиса. Во время обысков обнаружены наркотики, деньги и оборудование для выращивания растений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Запорожской области.
В Запорожье правоохранители разоблачили и задержали группу наркоторговцев, которые наладили выращивание и сбыт каннабиса по всей стране. Ежемесячная прибыль преступной группы достигала 1 000 000 гривен.
Группа местных жителей организовала выращивание элитных сортов каннабиса, часть товара сбывали лично во время встреч с клиентами. По информации правоохранителей, деятельность злоумышленников была масштабной и приносила стабильный нелегальный доход.
11 декабря в рамках уголовного производства, открытого по фактам незаконного оборота наркотических средств, правоохранители провели операцию по задержанию злоумышленников. Двух участников группы задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, одного из них - сразу после продажи товара.
В этот же день во время санкционированных обысков по местам жительства фигурантов, в их автомобилях и специально оборудованных помещениях полиция обнаружила:
За организацию и налаживание сбыта наркотиков задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование продолжается, а правоохранители продолжают устанавливать всех лиц, причастных к преступной деятельности.
Напомним, что правоохранители обезвредили преступную организацию, которая торговала тяжелыми наркотиками в странах ЕС. Были задержаны шесть членов группировки.