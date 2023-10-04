Фігурант справи про закрите укриття у Києві отримав ще одну підозру. Заробляв на "сиренах"

Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів, призначених для встановлення систем оповіщення в Деснянському районі столиці. Він також є фігурантом справи про загибель людей біля укриття у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з матеріалами слідства, посадовець у червні 2022 року уклав договір із приватним товариством про капітальний ремонт територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення - ТАСЦО в Деснянському районі Києва.

ТАСЦО - це комплексна інфраструктура, розроблена для швидкого та ефективного оповіщення громадян у разі надзвичайних ситуацій, небезпеки або кризових ситуацій, що можуть виникнути на території міста, у тому числі повітряних тривог.

На роботи з модернізації системи в Деснянському районі було виділено майже 10 млн гривень бюджетних коштів.

Встановлено, що директор Департаменту в інтересах службових осіб підрядної організації підписав акти приймання виконаних робіт, до яких були внесені відомості із завищеними цінами на використані матеріали та обладнання.

Незаконні дії призвели до зайвого перерахування бюджетних коштів у сумі майже чверть мільйона гривень, що підтверджується висновком експертизи.

Наразі у кримінальному провадженні тривають експертизи по іншим матеріалам та обладнанню, які встановлювалися під час капітального ремонту систем оповіщення. Також буде надана правова оцінка діям службових осіб підрядної організації.

Директор департаменту КМДА відсторонений від посади в межах іншого кримінального провадження, розпочатого за фактом загибелі людей через зачинене укриття.

Трагедія у Києві

Нагадаємо, в ніч проти 1 червня російські окупанти намагалися вдарити по Києву за допомогою балістичних ракет. Українським захисникам вдалося збити усі ворожі повітряні цілі.

Однак на столицю впали уламки російських ракет. Внаслідок чого у Деснянському районі Києва загинули дві жінки та одна дитина - вони не могли потрапити в укриття у поліклініці.

Після цього було затримано чотирьох осіб - першого заступника Деснянської РДА, директора медустанови та його заступника, а також охоронця.

20 червня стало відомо, що підозру у цій справі отримав директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Пізніше він отримав нову підозру - у розтраті бюджетних коштів на закупівлі мініелектростанцій для пунктів обігріву.