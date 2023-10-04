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Фигурант дела о закрытом укрытии в Киеве получил еще одно подозрение. Зарабатывал на "сиренах"

Киев, Среда 04 октября 2023 14:10
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Фигурант дела о закрытом укрытии в Киеве получил еще одно подозрение. Зарабатывал на "сиренах" Фото: чиновник КГГА, фигурирующий по делу о укрытии, получил еще одно подозрение (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Директору Департамента муниципальной безопасности КГГА сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств, предназначенных для установления систем оповещения в Деснянском районе столицы. Он также является фигурантом дела о гибели людей возле укрытия в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно материалам следствия, чиновник в июне 2022 года заключил договор с частным обществом о капитальном ремонте территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения - ТАСЦО в Деснянском районе Киева.

ТАСЦО - это комплексная инфраструктура, разработанная для быстрого и эффективного оповещения граждан в случае чрезвычайных ситуаций, опасностей или кризисных ситуаций, которые могут возникнуть на территории города, в том числе воздушных тревог.

На работы по модернизации системы в Деснянском районе было выделено около 10 млн гривен бюджетных средств.

Установлено, что директор Департамента в интересах должностных лиц подрядной организации подписал акты приемки выполненных работ, в которые были внесены сведения с завышенными ценами на использованные материалы и оборудование.

Незаконные действия привели к лишнему перечислению бюджетных средств на сумму почти четверть миллиона гривен, что подтверждается выводом экспертизы.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются экспертизы по другим материалам и оборудованию, которые устанавливались при капитальном ремонте систем оповещения. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подрядной организации.

Директор департамента КГГА отстранен от должности в рамках другого уголовного производства, начатого по факту гибели людей из-за закрытого укрытия.

Трагедия в Киеве

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты пытались ударить по Киеву с помощью баллистических ракет. Украинским защитникам удалось сбить все вражеские воздушные цели.

Однако на столицу упали обломки российских ракет. В результате в Деснянском районе Киева погибли две женщины и один ребенок - они не могли попасть в укрытие в поликлинике.

После этого были задержаны четыре человека - первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.

20 июня стало известно, что подозрение по этому делу получил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Позже он получил новое подозрение - в растрате бюджетных средств на закупке мини-электростанций для пунктов обогрева.

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КГГА Офис Генпрокурора
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