В Одеській області викрито правоохоронців, які вистежували торгівців наркотиками й забирали у них гроші, не реєструючи кримінальні провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Що сталось

"Схему" організували троє чинних та один колишній правоохоронець. Зокрема вони залучили керівника одного з одеських поштових відділень, від якого й отримували інформацію щодо клієнтів, які можуть отримувати у відправленнях наркотики. Після отримання посилки громадянина на виході вже чекали правоохоронці.

"Погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності за зберігання та збут наркотичних речовин, "ділки в погонах" вимагали у затриманих гроші. "Розв'язання питання" коштувало до 10 тисяч доларів США", - пише пресслужба.

Також серед жертв були й ті, хто отримував в посилках не наркотики, а, наприклад, звичайні електронні сигарети. Правоохоронці все одно погрожували їм притягненням до відповідальності за розповсюдження наркотиків.

"Інколи правоохоронці вели людину з посилкою до її оселі, де проводили незаконний обшук та крім хабаря забирали знайдені гроші. Так в одному з епізодів, крім "відкупних" у 10 тисяч доларів США, вони викрали у чоловіка ще й майже 100 тисяч доларів США", - додає ДБР.

Що загрожує

Слідством встановлено п’ять епізодів вимагання та крадіжки грошей у громадян. Колишній правоохоронець, який брав участь в злочині, наразі оголошений у розшук.

Усім підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Фото: "Заробили" на наркоділках сотні тисяч доларів. В Одеській області викрито правоохоронців (dbr.gov.ua)