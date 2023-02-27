Зарівна розповіла, коли розпочалася проактивна комунікація між Україною та Саудівською Аравією

"Великий вересневий обмін (полоненими, - ред.) відбувався у чотирьох точках, і однією з цих точок є Саудівська Аравія. І, в принципі, десь із цього часу почалася така проактивна комунікація, яка з часом виросла в цей візит, який своєю чергою завершився підписанням дуже важливих документів і оголошенням про гуманітарну допомогу", - зазначила Зарівна.

За її словами, пакет допомоги від Саудівської Аравії ділиться на дві частини: допомогу нафтопродуктами та електрогенераторами.

"Це допомога в розмірі $400 млн доларів. Із них на 300 млн буде поставлено нафтопродуктів. Це відбудеться в найближчий місяць. І на 100 млн - генератори. Вони мають прийти десь на початку березня", - додала вона.

В цілому ж, Україна та Саудівська Аравія домовилися й про співпрацю в інфраструктурних обʼєктах. Крім того, наслідний принц Саудівської Аравії підтвердив готовність до подальшої співпраці у звільненні полонених.

"Я думаю, що це може бути і співпраця в багатьох інших аспектах, можливо, в міжнародних організаціях", - наголосила Зарівна.

Нагадаємо, 26 лютого міністр закордонних справ Саудівської Аравії здійснив перший за час встановлення дипломатичних відносин візит до України.

Він зустрівся із Володимиром Зеленським та підписав два документи, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гумдопомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн.

Про виділення Україні допомоги в $400 млн наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман повідомив іще в жовтні.