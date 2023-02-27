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Заривна рассказала, когда началась проактивная коммуникация между Украиной и Саудовской Аравией

Фото: встреча Владимира Зеленского и принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда (prezident gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Сотрудничество между Украиной и Саудовской Аравией будет усиливаться. Проактивная коммуникация между странами началась после посредничества королевства в обмене пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Дарию Заривну в эфире телемарафона.

"Большой сентябрьский обмен (пленниками, - ред.) происходил в четырех точках, и одной из этих точек является Саудовская Аравия. И, в принципе, где-то с этого времени началась такая проактивная коммуникация, которая со временем выросла в этот визит, который в свою очередь завершился подписанием очень важных документов и объявлением о гуманитарной помощи", - отметила Заривна.

По ее словам, пакет помощи Саудовской Аравии делится на две части: помощь нефтепродуктами и электрогенераторами.

"Это помощь в размере $400 млн долларов. Из них на 300 млн будут поставлены нефтепродукты. Это произойдет в ближайший месяц. И на 100 млн - генераторы. Они должны прийти где-то в начале марта", - добавила она.

В целом же Украина и Саудовская Аравия договорились о и сотрудничестве в инфраструктурных объектах. Кроме того, наследный принц Саудовской Аравии подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству в освобождении пленных.

"Я думаю, что это может быть и сотрудничество во многих других аспектах, возможно, в международных организациях", - подчеркнула Заривна.

Напомним, 26 февраля министр иностранных дел Саудовской Аравии совершил первый за время установления дипломатических отношений визит в Украину.

Он встретился с Владимиром Зеленским и подписал два документа, формализовавших предоставление Украине пакета помощи в размере $400 млн: гумдопомощи на $100 млн и нефтепродуктов на $300 млн.

О выделении Украине помощи в $400 млн наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман сообщил еще в октябре.

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Офис президентаСаудовская Аравия