"Зарекомендував себе". У ЗСУ пояснили, чому Ляшка зробили комбатом

Чому лейтенанта Олега Ляшка зробили комбатом

Згідно з інформацією, оприлюдненою в офіційному повідомленні 11-го армійського корпусу, лейтенант Ляшко Олег Валерійович за два роки служби у 63-й ОМБР (окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ) зарекомендував себе так:

щодо безпілотних систем - одразу почав глибоко вникати в їхню суть та їхню роль на полі бою, розуміючи їхню важливість

перебуваючи на посадах, пов'язаних із безпілотними системами - була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника

Уточнюється, що у вересні ББС 63-ї ОМБР увійшов до топ-10 підрозділів за ефективністю серед підрозділів та з'єднань ЗСУ щодо ураження живої сили, військової техніки та інших засобів противника з використанням безпілотних систем.

"Враховуючи вищезазначене, командуванням 63-ї ОМБР та 11 армійського корпусу, було прийнято відповідне кадрове рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади", - підсумували у прес-службі.

Офіційна інформація щодо призначення Ляшка на посаду комбата (скриншот: facebook.com/11ArmyCorps)