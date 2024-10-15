"Зарекомендовал себя". В ВСУ объяснили, почему Ляшко сделали комбатом

Решение о назначении лейтенанта Олега Ляшко на должность командира батальона беспилотных систем было принято на основании ходатайства и плана перемещения командира 63-й ОМБР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 11 армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.
Согласно информации, обнародованной в официальном сообщении 11-го армейского корпуса, лейтенант Ляшко Олег Валерьевич за два года службы в 63-й ОМБР (отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ) зарекомендовал себя так:
Уточняется, что в сентябре ББС 63-й ОМБР вошел в топ-10 подразделений по эффективности среди подразделений и соединений ВСУ по поражению живой силы, военной техники и других средств противника с использованием беспилотных систем.
"Учитывая вышесказанное, командованием 63-й ОМБР и 11 армейского корпуса было принято соответствующее кадровое решение о назначении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады", - подытожили в пресс-службе.
Официальная информация о назначении Ляшко на должность комбата (скриншот: facebook.com/11ArmyCorps)
Напомним, в октябре 2022 года Олег Ляшко вступил в ряды Вооруженных сил Украины и с тех пор в информационном пространстве появляется нечасто.
Периодически он публикует сообщения в соцсетях, в которых поздравляет украинцев с праздниками и иногда отмечает: гордится тем, что пошел в армию, чтобы защищать Украину от оккупантов.
Между тем некоторые украинцы не верят, что одиозный политик действительно служит на передовой. Ввиду этого предлагаем вам узнать, что известно о пути Ляшко от нардепа до военного и его службе.
Читайте также, как украинцы отреагировали на назначение Ляшко, который имеет воинское звание лейтенант, командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.