"Зарекомендовал себя". В ВСУ объяснили, почему Ляшко сделали комбатом

Почему лейтенанта Олега Ляшко сделали комбатом

Согласно информации, обнародованной в официальном сообщении 11-го армейского корпуса, лейтенант Ляшко Олег Валерьевич за два года службы в 63-й ОМБР (отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ) зарекомендовал себя так:

относительно беспилотных систем - сразу начал глубоко вникать в их суть и их роль на поле боя, понимая их важность

находясь в должностях, связанных с беспилотными системами - была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожены сотни единиц техники и живой силы противника

Уточняется, что в сентябре ББС 63-й ОМБР вошел в топ-10 подразделений по эффективности среди подразделений и соединений ВСУ по поражению живой силы, военной техники и других средств противника с использованием беспилотных систем.

"Учитывая вышесказанное, командованием 63-й ОМБР и 11 армейского корпуса было принято соответствующее кадровое решение о назначении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады", - подытожили в пресс-службе.

Официальная информация о назначении Ляшко на должность комбата (скриншот: facebook.com/11ArmyCorps)