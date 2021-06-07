Как зарегистрироваться онлайн перед походом в горы: в ГСЧС объяснили алгоритм действий

Спасатели обратились к туристам, которые собираются в походы в горах, с просьбой регистрировать свои путешествия, чтобы в случае чрезвычайной ситуации, гражданам смогли оперативно оказать помощь.

"Чтобы предотвращать возникновения опасных ситуаций и для оперативного оказания помощи пострадавшим в горах, ГСЧС подчеркивает важность регистрации гражданами своих путешествий!" - говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, для регистрации туристских групп или отдельных путешественников необходимо заполнить онлайн Google-форму, где нужно указать имя руководителя туристической группы, список участников группы, даты выхода на маршрут и его окончания, а также нить маршрута.

Отмечается, что регистрация открыта в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой области.