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Як зареєструватися онлайн перед походом у гори: у ДСНС пояснили алгоритм дій

Автор: РБК-Україна

Рятувальники звернулись до туристів, які збираються у походи в горах, з проханням реєструвати свої мандрівки, аби у разі надзвичайної ситуації, громадянам змогли оперативно надати допомогу.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Аби запобігати виникненням небезпечних ситуацій та задля оперативного надання допомоги постраждалим у горах, ДСНС наголошує на важливості реєстрації громадянами своїх мандрівок!"- йдеться у повідомленні.

За інформацією ДСНС, для реєстрації туристських груп чи окремих мандрівників необхідно заповнити онлайн Google-форму, де потрібно вказати ім'я керівника туристичної групи, список учасників групи, дати виходу на маршрут та його закінчення, а також нитку маршруту.

Зазначається, що реєстрація відкрита в Закарпатській, івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій області.

Нагадаємо, що у горах Закарпатської області рятувальники знайшли чотирьох туристів, які вчора майже одночасно заблукали

Також РБК-Україна писало, що у Грузії в результаті сходження лавини в горах в Местійському муніципалітеті пропав український турист.

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