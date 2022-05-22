Зарегистрировать автомобиль теперь можно ЦПАУ: Кабмин определил условия

Согласно документу, в услуги ЦПАП включены: регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации и номерных знаков, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок.

В то же время ЦПАУ будут регистрировать только автомобили, которые в соответствии с законодательством не подлежат осмотру/экспертному исследованию, или на которые поданы подтверждающие документы о его проведении, или если информация о его проведении содержится в единой информационной системе МВД.

Отметим, ранее в ЦПАУ можно было зарегистрировать только мопеды и прицепы.