ru ua
Ср, 18 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин изменил порядок определения цены ввозимых автомобилей для уплаты пенсионного сбора

Новина українською →
Украина, Среда 18 мая 2022 12:06
Кабмин изменил порядок определения цены ввозимых автомобилей для уплаты пенсионного сбора Фото: Кабмин изменил порядок определения стоимости ввозимых авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров изменил Порядок уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по отдельным видам хозяйственных операций. Порядок дополнен пунктом, по которому стоимость автомобиля не может быть ниже таможенной стоимости, указанной в таможенной декларации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 13 мая 2022 г. № 589.

Согласно документу, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование уплачивается в зависимости от стоимости легкового автомобиля, определенной в соответствии с договором купли-продажи, договора мены, справки таможенных органов, акта экспертной оценки стоимости автомобиля, других документов, подтверждающих эту стоимость, но не ниже таможенной стоимости, указанной в таможенной декларации.

Порядком определено, что плательщиками сбора в ПФУ с операций по отчуждению легковых автомобилей являются предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, а также физические лица, которые приобретают право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине.

В ПФУ уплачивается такой сбор:

  • 3% - если стоимость легкового автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;
  • 4% - если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;
  • 5%- если стоимость легкового автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года.

Напомним, в марте Верховная рада приняла закон об освобождении от пошлины и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram..

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины
NEWS
Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери России
Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери России
DAILY
Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины