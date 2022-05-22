RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зареєструвати авто відтепер можна ЦНАПі: уряд визначив умови

Фото: Реєстрація авто стала можливою в ЦНАП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до переліку адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг. У ЦНАП можна зареєструвати автомобіль та отримати номерні знаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 17 травня 2022 р. № 391-р.

Згідно з документом, до послуг ЦПАП включені: реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок.

Водночас ЦНАП реєструватимуть лише автомобілі, які відповідно до законодавства не підлягають огляду/експертному дослідженню, або на які подано підтвердні документи про його проведення, або якщо інформація про його проведення міститься в єдиній інформаційній системі МВС.

Відзначимо, раніше в ЦПАП можна було зареєструвати лише мопеди та причепи.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів змінив Порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій. Порядок доповнений пунктом, за яким вартість автомобіля не може бути нижче митної вартості, зазначеної у митній декларації.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України