Зареєструвати авто відтепер можна ЦНАПі: уряд визначив умови

Згідно з документом, до послуг ЦПАП включені: реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок.

Водночас ЦНАП реєструватимуть лише автомобілі, які відповідно до законодавства не підлягають огляду/експертному дослідженню, або на які подано підтвердні документи про його проведення, або якщо інформація про його проведення міститься в єдиній інформаційній системі МВС.

Відзначимо, раніше в ЦПАП можна було зареєструвати лише мопеди та причепи.