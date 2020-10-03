Зараженный COVID-19 Трамп рассказал о самочувствии

Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии. Глава государства поблагодарил врачей, медсестер и другой медперсонал военного госпиталя Уолтера Рида.

Об этом говорится в сообщении на его странице в Twitter.

Трамп также назвал коронавирус чумой.

"Доктора, медсестры и вообще все сотрудники Медицинского центра Уолтера Рида, а также присоединившиеся к ним коллеги из других учреждений великолепны! Они добились огромного прогресса в борьбе с этой чумой!", - написал он.

Ранее врач Трампа объявил, что американский лидер чувствует себя хорошо. По его словам, президент выразил готовность выписаться из больницы, однако сроки выписки медики пока не называют.

Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены, Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.

Позже стало известно, что Трамп был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

Несмотря на болезнь, Трамп не передал свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу.