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Зараженный COVID-19 Трамп рассказал о самочувствии

Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии. Глава государства поблагодарил врачей, медсестер и другой медперсонал военного госпиталя Уолтера Рида.

Об этом говорится в сообщении на его странице в Twitter.

Трамп также назвал коронавирус чумой.

"Доктора, медсестры и вообще все сотрудники Медицинского центра Уолтера Рида, а также присоединившиеся к ним коллеги из других учреждений великолепны! Они добились огромного прогресса в борьбе с этой чумой!", - написал он.

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Ранее врач Трампа объявил, что американский лидер чувствует себя хорошо. По его словам, президент выразил готовность выписаться из больницы, однако сроки выписки медики пока не называют.

Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены, Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.

Позже стало известно, что Трамп был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

Несмотря на болезнь, Трамп не передал свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу.

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