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Трамп не передал власть вице-президенту Пенсу

Вашингтон, Суббота 03 октября 2020 04:50
Трамп не передал власть вице-президенту Пенсу
Фото: Дональд Трамп и Майк Пенс (facebook.com/WhiteHouse)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп, который отправился в военный госпиталь для лечения от коронавируса, не передал свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу. Трамп продолжает сам выполнять свои обязанности.

Об этом пишет Reuters.

О болезни стало известно 2 октября. В течении дня Трамп работал из дома, поскольку он на самоизоляции. Вскоре его госпитализировали "в качестве меры предосторожности и по рекомендации врача".

"Президент будет работать из президентского офиса в военном госпитале имени Уолтера Рида на протяжении нескольких последующих дней", - заявили в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Трампу сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron.

Напомним, северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту США Дональду Трампу послание сочувствия.

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