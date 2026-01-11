РФ не може завести групи закріплення в Гуляйполе, тривають бої, - Волошин

Бої в Гуляйполі

Нагадаємо, ситуація в Гуляйполі залишається однією з найскладніших на фронті. В місті тривають бої.

Як розповіли у ЗСУ, українські штурмові групи є в усіх частинах міста - так само як і російські.

Росіяни заходять з північно-західної і до південно-західної частин міста. Українські сили працюють у всіх частинах міста, намагаючись обрізати ворожу логістику, і не дати армії РФ підвести групи закріплення.

Російська армія, попри великі втрати, продовжує активні штурмові дії. Щодня росіяни там втрачають приблизно 250-300 осіб.

Противник вже двічі змінював склад сил і засобів бригад та підрозділів, які штурмують Гуляйполе. Для цього знімав підрозділи з інших напрямків, аби провести закріплення.

