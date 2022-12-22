Зараз Путін має бути зацікавленим у тому, аби світ звернув на нього увагу, а не навпаки, - Зеленський

Український лідер розповів, як у 2019 році під час нормандської зустрічі посилав російському диктатору сигнали про те, що потрібно зупинити агресію, аби відновити територіальну цілісність України, знайти дипломатичне порозуміння і не допустити повномасштабної війни.

"Він (Путін - ред.) говорив, що такого не буде. Він усім брехав. Тепер він говорить, що після України може піти далі. Туди, де раніше була потужна присутність Радянського союзу", - підкреслив Зеленський.

Президент України вважає, що Путін має "абсолютне хворе" відношення до світу.

"Він повинен бути зацікавленим, щоб світ на нього звертав увагу. Він більше не суб'єкт цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавленим, аби зберегти хоть щось від культури та історії його держави", - підсумував український лідер.