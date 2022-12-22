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Зараз Путін має бути зацікавленим у тому, аби світ звернув на нього увагу, а не навпаки, - Зеленський

Новость на русском →
Четвер 22 грудня 2022 01:07
Зараз Путін має бути зацікавленим у тому, аби світ звернув на нього увагу, а не навпаки, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Володимир Путін повинен бути зацікавленим у тому, щоб світ звернув на нього увагу. Адже керівник Кремля більше не суб'єкт цивілізованих людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з Джо Байденом.

Український лідер розповів, як у 2019 році під час нормандської зустрічі посилав російському диктатору сигнали про те, що потрібно зупинити агресію, аби відновити територіальну цілісність України, знайти дипломатичне порозуміння і не допустити повномасштабної війни.

"Він (Путін - ред.) говорив, що такого не буде. Він усім брехав. Тепер він говорить, що після України може піти далі. Туди, де раніше була потужна присутність Радянського союзу", - підкреслив Зеленський.

Президент України вважає, що Путін має "абсолютне хворе" відношення до світу.

"Він повинен бути зацікавленим, щоб світ на нього звертав увагу. Він більше не суб'єкт цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавленим, аби зберегти хоть щось від культури та історії його держави", - підсумував український лідер.

Нагадаємо, Джо Байден на зустрічі із Зеленським заявив, що Путін не має наміру зупиняти несправедливу війну проти України.

Всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговорів із Байденом - читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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