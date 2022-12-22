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Сейчас Путин должен быть заинтересован в том, чтобы мир обратил на него внимание, а не наоборот, - Зеленский

Новина українською →
Четверг 22 декабря 2022 01:07
Сейчас Путин должен быть заинтересован в том, чтобы мир обратил на него внимание, а не наоборот, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Владимир Путин должен быть заинтересован в том, чтобы мир обратил на него внимание. Ведь руководитель Кремля больше не субъект цивилизованных людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом.

Украинский лидер рассказал, как в 2019 году во время нормандской встречи посылал российскому диктатору сигналы о том, что нужно остановить агрессию, чтобы восстановить территориальную целостность Украины, найти дипломатическое понимание и не допустить полномасштабную войну.

"Он (Путин - ред.) говорил, что такого не будет. Он всем врал. Теперь он говорит, что после Украины может пойти дальше. Туда, где раньше было мощное присутствие Советского союза", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины считает, что Путин имеет "абсолютное больное" отношение к миру.

"Он должен быть заинтересован, чтобы мир на него обращал внимание. Он больше не субъект цивилизованных людей. Он должен быть заинтересован, чтобы сохранить хоть что-то от культуры и истории его государства", - подытожил украинский лидер.

Напомним, Джо Байден на встрече с Зеленским заявил, что Путин не намерен останавливать несправедливую войну против Украины.

Все подробности визита Зеленского в США и его переговоры с Байденом - читайте в нашем материале по ссылке.

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