Сейчас Путин должен быть заинтересован в том, чтобы мир обратил на него внимание, а не наоборот, - Зеленский
Владимир Путин должен быть заинтересован в том, чтобы мир обратил на него внимание. Ведь руководитель Кремля больше не субъект цивилизованных людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом.
Украинский лидер рассказал, как в 2019 году во время нормандской встречи посылал российскому диктатору сигналы о том, что нужно остановить агрессию, чтобы восстановить территориальную целостность Украины, найти дипломатическое понимание и не допустить полномасштабную войну.
"Он (Путин - ред.) говорил, что такого не будет. Он всем врал. Теперь он говорит, что после Украины может пойти дальше. Туда, где раньше было мощное присутствие Советского союза", - подчеркнул Зеленский.
Президент Украины считает, что Путин имеет "абсолютное больное" отношение к миру.
"Он должен быть заинтересован, чтобы мир на него обращал внимание. Он больше не субъект цивилизованных людей. Он должен быть заинтересован, чтобы сохранить хоть что-то от культуры и истории его государства", - подытожил украинский лидер.
Напомним, Джо Байден на встрече с Зеленским заявил, что Путин не намерен останавливать несправедливую войну против Украины.
Все подробности визита Зеленского в США и его переговоры с Байденом - читайте в нашем материале по ссылке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.