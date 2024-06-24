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"Зараз на Євро з Україною". Інсайдер відправив оборонця збірної до США

Фото: Олександр Сваток ще не виходив на чемпіонаті Європи (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Оборонець національної команди України Олександр Сваток незабаром змінить "Дніпро-1" на колектив північноамериканської Major League Soccer (MLS).

Про це заявив журналіст Том Богерт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий X інсайдера.

29-річний центрбек перейде в "Остін" після Євро-2024. Сторони нібито вже підписали контракт.

Сваток мав договір із "Дніпром-1" до літа 2025 року. Наразі деталі потенційного трансферу залишаються невідомими. У лавах "спортклубівців" оборонець провів 4,5 сезони після переходу з "Хайдука" з хорватського "Спліта".

Уродженець Кам'янського Сваток – вихованець "Дніпра". На професіональному рівні також захищав кольори луцької "Волині" та луганської "Зорі". У лавах збірної України дебютував навесні 2023-го та зіграв 6 поєдинків.

Що відомо про "Остін"

Заснований у 2019 році клуб, до МЛС приєднався у сезоні-2021. У дебютний рік команда фінішувала на 12-й сходинці Західної конференції.

На другий сезон "Остін" уперше вийшов у плей-офф із другого місця. Там техасці вибили "Реал Солт Лейк" і "Даллас", а у фіналі конференції програли "Лос-Анджелесу" (0:3). Торік "Остін" завершив виступи після регулярного чемпіонату.

Сезон-2024 розпочав посередньо. Наразі команда йде на 8-й сходинці Заходу МЛС. Прізвиська – The Verde and Black, Los Verdes і El Tree.

До слова, раніше розібрали варіанти збірної України для виходу в плей-офф Євро-2024.

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