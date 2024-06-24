"Сейчас на Евро с Украиной". Инсайдер отправил защитника сборной в США

29-летний центрбек перейдет в "Остин" после Евро-2024. Стороны якобы уже подписали контракт.

У Сватка был договор с "Днепром-1" до лета 2025 года. В настоящее время детали потенциального трансфера остаются неизвестными. В рядах "спортклубовцев" защитник провел 4,5 сезона после перехода из "Хайдука" из хорватского "Сплита".

Уроженец Каменского Сваток – воспитанник "Днепра". На профессиональном уровне также защищал цвета луцкой "Волыни" и луганской "Зари". В рядах сборной Украины дебютировал весной 2023-го и сыграл 6 поединков.

Что известно об "Остине"

Основанный в 2019 году клуб, к МЛС присоединился в сезоне-2021. В дебютный год команда финишировала на 12-й строчке Западной конференции.

На второй сезон "Остин" впервые вышел в плей-офф со второго места. Там техасцы выбили "Реал Солт Лейк" и "Даллас", а в финале конференции проиграли "Лос-Анджелесу" (0:3). В прошлом году "Остин" завершил выступления после регулярного чемпионата.

Сезон-2024 начал посредственно. В данный момент команда идет на 8-й строчке Запада МЛС. Прозвища – The Verde and Black, Los Verdes и El Tree.