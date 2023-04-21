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Зараз не час, щоб це вирішувати: Пісторіус про вступ України до НАТО

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що вступ України до НАТО не буде швидким процесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

За його словами, "двері НАТО трошки прочинилися", але зараз "не час, щоб це вирішувати".

"Таке рішення необхідно ухвалювати з холодною головою і гарячим серцем, але ніяк не навпаки", - сказав Пісторіус.

Він також наголосив, що під час наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" питання про членство України в НАТО або ЄС не буде підніматися.

Нагадаємо, що на думку Зеленського, Україна зробила все для того, щоб її заявка в НАТО була схвалена.

Крім цього, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заяв, що місце України по праву в НАТО, тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.

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