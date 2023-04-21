Сейчас не время, чтобы это решать: Писториус о вступлении Украины в НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что вступление Украины в НАТО не будет быстрым процессом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.
По его словам, "двери НАТО немного приоткрылись", но сейчас "не время, чтобы это решать".
"Такое решение необходимо принимать с холодной головой и горячим сердцем, но никак не наоборот", - сказал Писториус.
Он также подчеркнул, что во время следующей встречи в формате "Рамштайн" вопрос о членстве Украины в НАТО или ЕС не будет подниматься.
Напомним, что, по мнению Зеленского, Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву в НАТО, поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.
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