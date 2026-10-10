Зараз не час послаблювати тиск на Росію, Європа посилить санкції, - Каллас

За словами Каллас, лише за останні два дні внаслідок російських ударів загинуло понад 80 українських цивільних.

Паралельно Москва посилила свої гібридні атаки безпосередньо проти Європи, спрямовані як на країни-члени ЄС, так і на союзників по НАТО.

Вона також звернула увагу на те, що призупинення санкцій на російське дизельне паливо забезпечує агресору додаткові доходи для ведення війни.

Євросоюз чітко дав зрозуміти, що не планує зменшувати санкційний тиск на державу-агресора.

"Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не зробить", - наголосила висока представниця ЄС.

Вона додала, що вже у понеділок міністри закордонних справ країн ЄС збираються схвалити найбільший від початку повномасштабного вторгнення пакет санкцій, спрямований проти військово-промислового комплексу та військової машини РФ.