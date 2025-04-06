Зараз не час дзвонити Путіну. Глава МЗС Фінляндії висловилася про переговори з РФ

"Очевидно, що США ведуть переговори з Росією, і в якийсь момент Європа теж вступить у діалог. Однак важливіше не те, коли і хто буде говорити, а те, що ми прагнемо досягти за допомогою такої розмови", - сказала вона.

За словами глави МЗС Фінляндії, новини про влучання балістичної ракети в цивільний об'єкт (мається на увазі атака на Кривий Ріг, - ред), що призвело до загибелі дітей, "вказують на те, що розмову слід відкласти".

Міністр також підкреслила, що Фінляндія не вважає Росію ворогом, а виступає проти її дій і порушення міжнародного права.

"Ми сподіваємося на добросусідські відносини, але цей час ще не настав. Усе залежить від того, коли Росія почне демонструвати бажання повернутися до міжнародної договірної системи", - підкреслила Валтонен.

Фінський міністр заявила, що доти, доки цього не станеться, говорити про нормалізацію відносин буде передчасно.

"Ми повинні обговорювати це питання з європейськими партнерами, але, як я сказала, зараз ще не час (нормалізації, - ред). Натомість необхідно продовжувати нашу стратегію - підтримувати Україну, послаблювати Росію санкціями і зміцнювати власну оборону", - констатувала вона.