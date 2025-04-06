Сейчас не время звонить Путину. Глава МИД Финляндии высказалась о переговорах с РФ

"Очевидно, что США ведут переговоры с Россией, и в какой-то момент Европа тоже вступит в диалог. Однако важнее не то, когда и кто будет говорить, а то, что мы стремимся достичь с помощью такого разговора", - сказала она.

По словам главы МИД Финляндии, новости о попадании баллистической ракеты в гражданский объект (имеется ввиду атака на Кривой Рог, - ред), приведшее к гибели детей, "указывают на то, что разговор следует отложить".

Министр также подчеркнула, что Финляндия не считает Россию врагом, а выступает против ее действий и нарушения международного права.

"Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не настало. Все зависит от того, когда Россия начнет демонстрировать желание вернуться к международной договорной системе", - подчеркнула Валтонен.

Финский министр заявила, что до тех пор, пока этого не произойдет, говорить о нормализации отношений будет преждевременно.

"Мы должны обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами, но, как я сказала, сейчас еще не время (нормализации, - ред). Вместо этого необходимо продолжать нашу стратегию - поддерживать Украину, ослаблять Россию санкциями и укреплять собственную оборону", - констатировала она.