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Спецслужба Фінляндії назвала РФ найсерйознішою загрозою національній безпеці

Фінляндія, Вівторок 26 березня 2024 15:25
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Спецслужба Фінляндії назвала РФ найсерйознішою загрозою національній безпеці Архівне фото: Спецслужба Фінляндії назвала РФ найсерйознішою загрозою національній безпеці (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

Російська Федерація є найсерйознішою загрозою національній безпеці Фінляндії. Вона вдається до шпигунства та гібридного впливу.

Про це заявив поліція безпеки Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Зазначається, що загроза російського шпигунства і спроб впливу залишається високою, хоча оперативні можливості російських спецслужб ослабли.

У поліції безпеки впевнені, що членство Фінляндії в НАТО позитивно вплинуло на ситуацію. Також спецслужба нагадала, що Росія висловила невдоволення зміненою зовнішньою політикою і політикою безпеки Фінляндії.

Виконувач обов'язків керівника поліції безпеки Теему Турунен сказав, що керована міграція для РФ залишається простим способом утримання Фінляндії в напрузі.

Російськомовне населення країни

Спецслужба уточнила, що місцеве російськомовне населення не становить великої загрози для безпеки країни.

Спеціальний дослідник Петтері Лалу підкреслив, що російськомовні, які проживають у Фінляндії, загалом надзвичайно гетерогенні.

"Ці люди не формують якесь єдину спільноту і не організовуються в якийсь впливовий рух у Фінляндії, як ми вважаємо. У багатьох дуже різні інтереси щодо Росії. Деякі, безумовно, підтримують політику РФ, але, ймовірно, більшість її не підтримує", - додав Лалу.

Російські шпигуни в країнах Європи

У січні стало відомо, що суд у Римі засудив офіцера італійського Військово-морського флоту до 20 років тюремного ув'язнення за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

У лютому в Болгарії затримали співробітника Міністерства внутрішніх справ. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

А нещодавно Financial Times писало, що Росія активно відновлює свою шпигунську війну із Заходом. Публікація Москвою переговорів німецьких офіцерів щодо відправки крилатих ракет в Україну є лише одним з останніх прикладів.

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