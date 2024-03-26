Спецслужба Фінляндії назвала РФ найсерйознішою загрозою національній безпеці
Російська Федерація є найсерйознішою загрозою національній безпеці Фінляндії. Вона вдається до шпигунства та гібридного впливу.
Про це заявив поліція безпеки Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Зазначається, що загроза російського шпигунства і спроб впливу залишається високою, хоча оперативні можливості російських спецслужб ослабли.
У поліції безпеки впевнені, що членство Фінляндії в НАТО позитивно вплинуло на ситуацію. Також спецслужба нагадала, що Росія висловила невдоволення зміненою зовнішньою політикою і політикою безпеки Фінляндії.
Виконувач обов'язків керівника поліції безпеки Теему Турунен сказав, що керована міграція для РФ залишається простим способом утримання Фінляндії в напрузі.
Російськомовне населення країни
Спецслужба уточнила, що місцеве російськомовне населення не становить великої загрози для безпеки країни.
Спеціальний дослідник Петтері Лалу підкреслив, що російськомовні, які проживають у Фінляндії, загалом надзвичайно гетерогенні.
"Ці люди не формують якесь єдину спільноту і не організовуються в якийсь впливовий рух у Фінляндії, як ми вважаємо. У багатьох дуже різні інтереси щодо Росії. Деякі, безумовно, підтримують політику РФ, але, ймовірно, більшість її не підтримує", - додав Лалу.
Російські шпигуни в країнах Європи
У січні стало відомо, що суд у Римі засудив офіцера італійського Військово-морського флоту до 20 років тюремного ув'язнення за підозрою в шпигунстві на користь Росії.
У лютому в Болгарії затримали співробітника Міністерства внутрішніх справ. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.
А нещодавно Financial Times писало, що Росія активно відновлює свою шпигунську війну із Заходом. Публікація Москвою переговорів німецьких офіцерів щодо відправки крилатих ракет в Україну є лише одним з останніх прикладів.
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