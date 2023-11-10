Заради вступу в ЄС Україна готова йти на компроміси, - Данілов

Коментуючи заяву президента Угорщини Віктора Орбана про блокування Будапештом початку перемовин про вступ України до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги - щодо мови та освіти, Данілов заявив, що заради вступу Україна готова йти на компроміси.

"Що стосується заяви Орбана, то ви чули заяву нашого віцепрем’єр-міністра Стефанішиної, яка безпосередньо переймається цим питанням. Ми готові йти на певні компроміси в цьому питанні для того, щоб досягнути великої мети і бути членами ЄС... Відповідні нормативно-правові акти вже підготовлені. Більше того, думаю, вони обов’язково будуть прийняті для того, щоб Угорщина не спекулювала на тих чи інших речах", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО також висловив переконання, що в разі виконання Україною в короткий термін вимог ЄС, європейська спільнота не буде проти вступу.

"Має бути демократична вільна країна, де поважається людина, її права, закони, норми й правила, які є для всіх однаковими. Тоді ми критерії, які є в ЄС, дуже швидко виконаємо на 100%", - сказав Данілов.

Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна виступає проти вступу України до ЄС до завершення війни з Росією.

За його словами, членство України "може внести війну в ЄС, чого ніхто не хоче".

Також він зазначав, що Угорщина не підтримує початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Водночас, наша країна розраховує, що країни ЄС підтримають початок вступних переговорів вже 14 грудня, коли відбудеться саміт лідерів усіх країн-членів.

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