Ради вступления в ЕС Украина готова идти на компромиссы, - Данилов

Комментируя заявление президента Венгрии Виктора Орбана о блокировании Будапештом начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования - язык и образование, Данилов заявил, что ради вступления Украина готова идти на компромиссы.

"Что касается заявления Орбана, то вы слышали заявление нашего вице-премьер-министра Стефанишиной, которое непосредственно занимается этим вопросом. Мы готовы идти на определенные компромиссы в этом вопросе для того, чтобы достичь большой цели и быть членами ЕС... Соответствующие нормативно- правовые акты уже подготовлены. Более того, думаю, они обязательно будут приняты для того, чтобы Венгрия не спекулировала на тех или иных вещах", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО также убежден, что в случае выполнения Украиной в короткий срок требований ЕС, европейское сообщество не будет против вступления.

"Должна быть демократическая свободная страна, где уважается человек, его права, законы, нормы и правила, которые для всех одинаковы. Тогда мы критерии, которые есть в ЕС, очень быстро выполним на 100%", - сказал Данилов.

Позиция Венгрии по членству Украины в ЕС

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна выступает против вступления Украины в ЕС до завершения войны с Россией.

По его словам, членство Украины "может внести войну в ЕС, чего никто не желает".

Также он отмечал, что Венгрия не поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

В то же время наша страна рассчитывает, что страны ЕС поддержат начало вступительных переговоров уже 14 декабря, когда состоится саммит лидеров всех стран-членов.

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