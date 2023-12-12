"Заради цього став тренером". Наставник із АПЛ задоволений прогресом українця

Англійський фахівець відзначив роль українця в перемозі над лондонським "Челсі" (2:0) в 16-му турі. Фулбек, який здобув нагороду Гравця місяця в листопаді, був визнаний найкращим на полі в протистоянні зі столичним грандом.

"Було дуже багато хороших виступів. Мико – яким же гравцем він стає. Бачити розвиток цих футболістів неймовірно приємно. Заради цього я і став тренером – запропонувати їм щось більше, ніж міг, коли був гравцем. Бачити, як ці хлопці прогресують прямо на моїх очах – це, крім усього іншого, мені справді приємно. Це, а також перемоги, звісно", – розповів Дайч.

Нинішній сезон – другий повний для Миколенка в складі "ірисок". Він зіграв 12 поєдинків в АПЛ, у яких забив 2 м'ячі. Ще 3 матчі без результативних дій українець провів у Кубку англійської ліги.

Що відомо про "Евертон"

Заснований у 1878 році англійський футбольний клуб. Домашні матчі проводить на стадіоні "Гудісон Парк" (39572 місця), а в сезоні 2024/25 планує переїхати на "Бремлі-Мур Док" (майже 53 тисячі місць).

"Іриски" здобули 9 титулів чемпіона Англії, виграли 5 Кубків і 9 Суперкубків Англії. У сезоні 1984/85 тріумфували в Кубку кубків. Останній трофейний спалах команди припав на 80-ті, коли мерсисайдці двічі виграли чемпіонат Англії та здобули єдиний європейський титул.

Із 1992 року "Евертон" незмінно виступає в англійській Прем'єр-лізі. Найвище досягнення – 4-те місце в сезоні 2004/05. У нинішній кампанії "іриски" непогано стартували, але у листопаді були позбавлені 10-ти очок за фінасові порушення. Утім, після цього рішення мерсисайдці здобули три перемоги в чотирьох матчах і покинули зону вильоту АПЛ.