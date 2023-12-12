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"Ради этого стал тренером". Наставник из АПЛ доволен прогрессом украинца

Фото: Виталий Миколенко (крайний справа) полностью освоился на "Гудисон Парк" (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер ливерпульского "Эвертона" Шон Дайч высоко оценил выступления защитника сборной Украины Виталия Миколенко в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Английский специалист отметил роль украинца в победе над лондонским "Челси" (2:0) в 16 туре. Фулбек, получивший награду Игрока месяца в ноябре, был признан лучшим на поле в противостоянии со столичным грандом.

"Было очень много хороших выступлений. Мико – каким же игроком он становится. Видеть развитие этих футболистов невероятно приятно. Ради этого я и стал тренером – предложить им нечто большее, чем мог, когда был игроком. Видеть, как эти ребята прогрессируют прямо на моих глазах – это, кроме всего прочего, мне действительно приятно. Это, а также победы, конечно", – рассказал Дайч.

Нынешний сезон – второй полный для Миколенко в составе "ирисок". Он сыграл 12 поединков в АПЛ, в которых забил 2 мяча. Еще три матча без результативных действий украинец провел в Кубке английской лиги.

Что известно об "Эвертоне"

Основанный в 1878 году английский футбольный клуб. Домашние матчи проводит на стадионе "Гудисон Парк" (39 572 места), а в сезоне 2024/25 планирует переехать на "Брэмли-Мур Док" (почти 53 тысячи мест).

"Ириски" завоевали 9 титулов чемпиона Англии, выиграли 5 Кубков и 9 Суперкубков Англии. В сезоне 1984/85 триумфовали в Кубке кубков. Последняя трофейная вспышка команды пришлась на 80-е, когда мерсисайдцы дважды выиграли чемпионат Англии и взяли единственный европейский титул.

С 1992 года "Эвертон" неизменно выступает в английской Премьер-лиге. Наивысшее достижение – 4-е место в сезоне 2004/05. В нынешней кампании "ириски" неплохо стартовали, но в ноябре были лишены 10-ти очков за финансовые нарушения. Впрочем, после этого решения мерсисайдцы одержали три победы в четырех матчах и покинули зону вылета АПЛ.

К слову, украинец Мудрик возглавил рейтинг Премьер-лиги по успешным обыгрышам.

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