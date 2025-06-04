Заради конкуренції з "китайцями": Volkswagen скоротить ще 20 тисяч працівників

Це рішення стало частиною масштабної програми скорочень, яка торкнеться десятків тисяч людей до 2030 року. Концерн опинився під тиском на тлі падіння прибутку через високу конкуренцію з боку китайських брендів, та прогнозує слабкі фінансові підсумки за підсумками 2025 року.

Близько 20 тисяч співробітників основного бренду Volkswagen погодилися залишити компанію за згодою сторін. Їх угоди укладені в рамках добровільної програми догляду, яка є частиною стратегії реструктуризації компанії.

Плани Volkswagen до 2030 року

Німецький автовиробник має намір до 2030 року скоротити штат у Німеччині на 35 тисяч людей. Цей крок став відповіддю на погіршення фінансових показників: за підсумками першого кварталу 2025 прибуток Volkswagen знизився на 40 відсотків.

У компанії визнали, що підсумки всього 2025 року, швидше за все, виявляться ближчими до нижньої межі поточного прогнозу, що потребує оперативних заходів щодо оптимізації витрат.