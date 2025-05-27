Volkswagen показав оновлений Multivan: ідеальний для подорожей великою компанією

Мінівен Volkswagen Multivan отримав восьмимісну версію. Досі в гамі були лише варіанти на п'ять, шість чи сім посадкових місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Нова організація салону запропонована тільки для подовжених машин з загальною довжиною у 5173 мм з переднім приводом, на другому та третьому рядах німецького мінівена встановлено по три окремі крісла.

Доплата за восьмимісну версію становить 1612 євро порівняно з базовим п'ятимісним варіантом. На вибір є бензиновий турбомотор TSI на 2,0 літра потужністю 204 к.с., або турбодизель 2.0 TDI на 150 к.с. Обидва двигуна працюють у зв'язці з преселективним "роботом" DSG.

Оновлений Multivan може взяти на борт вісім осіб: спереду – два місця, а ззаду – по три в кожному ряді. Причому сидіння ззаду роздільні. Багажник розрахований на 763 літри корисного простору. За даними німецького автовиробника, 8-місний варіант можна буде замовити з будь-яким рівнем комплектації з кінця травня.

Раніше німецький автовиробник представив найбільший кросовер завдовжки 5,17 метра під назвою Talagon другого покоління. Новинку випускатимуть на спільному підприємстві FAW-Volkswagen.