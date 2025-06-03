Volkswagen Tiguan отримає спортивну версію: що відомо про "гарячу" новинку
Volkswagen розглядає випуск найдинамічнішого Tiguan в історії. Компанія планує повернути в спортивну лінійку популярний кросовер, який може отримати або традиційний 2,0-літровий турбомотор, або гібридну силову установку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CarExpert.
Відомо, що машина може отримати силову установку потужністю близько 330 сил. Це рішення Volkswagen пояснює успіхом попередника та прагненням конкурувати з новими спортивними кросоверами, включаючи Toyota RAV4 GR Sport.
За словами глави підрозділу Volkswagen R Педро Мартінеса Діаса, друге покоління спортивного кросовера користувалось стабільно високим попитом одразу на кількох світових ринках.
Тоді модель оснащувалась 2,0-літровим турбодвигуном потужністю 320 кінських сил і розганялася з місця до ста кілометрів на годину за 4,9 секунди. Після появи третього покоління Tiguan, ця модифікація зникла з модельної гами.
Можливі варіанти силової установки
Можливе повернення Tiguan R пов'язане з доступністю потужних бензинових агрегатів та технічним потенціалом нової платформи. Одним із варіантів силової установки може стати турбодвигун, який використовується на Volkswagen Golf R і розвиває понад 330 кінських сил та 420 Нм.
Водночас з огляду на посилення екологічних норм у Європі, не виключено, що новий Tiguan R стане гібридом. В даний час максимальна потужність негібридної версії складає 271 силу, гібридної – 272 к.с.
Нагадаємо, раніше німецький автовиробник показав оновлений Volkswagen Multivan. Мінівен отримав восьмимісну версію. Досі в гамі були лише варіанти на п'ять, шість чи сім посадкових місць.
Також раніше Volkswagen представив найбільший кросовер завдовжки 5,17 метра під назвою Talagon другого покоління. Новинку випускатимуть на спільному підприємстві FAW-Volkswagen.
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