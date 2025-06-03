Volkswagen Tiguan отримає спортивну версію: що відомо про "гарячу" новинку

Volkswagen розглядає випуск найдинамічнішого Tiguan в історії. Компанія планує повернути в спортивну лінійку популярний кросовер, який може отримати або традиційний 2,0-літровий турбомотор, або гібридну силову установку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CarExpert .

Відомо, що машина може отримати силову установку потужністю близько 330 сил. Це рішення Volkswagen пояснює успіхом попередника та прагненням конкурувати з новими спортивними кросоверами, включаючи Toyota RAV4 GR Sport.

За словами глави підрозділу Volkswagen R Педро Мартінеса Діаса, друге покоління спортивного кросовера користувалось стабільно високим попитом одразу на кількох світових ринках.

Тоді модель оснащувалась 2,0-літровим турбодвигуном потужністю 320 кінських сил і розганялася з місця до ста кілометрів на годину за 4,9 секунди. Після появи третього покоління Tiguan, ця модифікація зникла з модельної гами.

Можливі варіанти силової установки

Можливе повернення Tiguan R пов'язане з доступністю потужних бензинових агрегатів та технічним потенціалом нової платформи. Одним із варіантів силової установки може стати турбодвигун, який використовується на Volkswagen Golf R і розвиває понад 330 кінських сил та 420 Нм.

Водночас з огляду на посилення екологічних норм у Європі, не виключено, що новий Tiguan R стане гібридом. В даний час максимальна потужність негібридної версії складає 271 силу, гібридної – 272 к.с.