Заради конкуренції з "китайцями": Volkswagen скоротить ще 20 тисяч працівників
Volkswagen скоротить близько 20 тисяч працівників у рамках впровадження програми фінансової оптимізації. Більшість робітників прийняли пропозицію щодо дострокового розірвання трудових договорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Це рішення стало частиною масштабної програми скорочень, яка торкнеться десятків тисяч людей до 2030 року. Концерн опинився під тиском на тлі падіння прибутку через високу конкуренцію з боку китайських брендів, та прогнозує слабкі фінансові підсумки за підсумками 2025 року.
Близько 20 тисяч співробітників основного бренду Volkswagen погодилися залишити компанію за згодою сторін. Їх угоди укладені в рамках добровільної програми догляду, яка є частиною стратегії реструктуризації компанії.
Плани Volkswagen до 2030 року
Німецький автовиробник має намір до 2030 року скоротити штат у Німеччині на 35 тисяч людей. Цей крок став відповіддю на погіршення фінансових показників: за підсумками першого кварталу 2025 прибуток Volkswagen знизився на 40 відсотків.
У компанії визнали, що підсумки всього 2025 року, швидше за все, виявляться ближчими до нижньої межі поточного прогнозу, що потребує оперативних заходів щодо оптимізації витрат.
Нагадаємо, раніше німецький автовиробник показав оновлений Volkswagen Multivan. Мінівен отримав восьмимісну версію. Досі в гамі були лише варіанти на п'ять, шість чи сім посадкових місць.
Також німецький автовиробник готує найдинамічніший Tiguan в історії. Компанія планує повернути в спортивну лінійку популярний кросовер, який може отримати традиційний 2,0-літровий турбомотор, або гібридну силову установку.
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