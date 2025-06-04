Ради конкуренции с "китайцами": Volkswagen сократит еще 20 тысяч работников

Volkswagen сократит около 20 тысяч работников в рамках внедрения программы финансовой оптимизации. Большинство рабочих приняли предложение о досрочном расторжении трудовых договоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Это решение стало частью масштабной программы сокращений, которая коснется десятков тысяч людей до 2030 года. Концерн оказался под давлением на фоне падения прибыли из-за высокой конкуренции со стороны китайских брендов, и прогнозирует слабые финансовые итоги по итогам 2025 года.

Около 20 тысяч сотрудников основного бренда Volkswagen согласились покинуть компанию по соглашению сторон. Их соглашения заключены в рамках добровольной программы ухода, которая является частью стратегии реструктуризации компании.

Планы Volkswagen до 2030 года

Немецкий автопроизводитель намерен до 2030 года сократить штат в Германии на 35 тысяч человек. Этот шаг стал ответом на ухудшение финансовых показателей: по итогам первого квартала 2025 года прибыль Volkswagen снизилась на 40 процентов.

В компании признали, что итоги всего 2025 года, скорее всего, окажутся ближе к нижней границе текущего прогноза, что потребует оперативных мер по оптимизации расходов.