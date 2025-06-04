Ради конкуренции с "китайцами": Volkswagen сократит еще 20 тысяч работников
Volkswagen сократит около 20 тысяч работников в рамках внедрения программы финансовой оптимизации. Большинство рабочих приняли предложение о досрочном расторжении трудовых договоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Это решение стало частью масштабной программы сокращений, которая коснется десятков тысяч людей до 2030 года. Концерн оказался под давлением на фоне падения прибыли из-за высокой конкуренции со стороны китайских брендов, и прогнозирует слабые финансовые итоги по итогам 2025 года.
Около 20 тысяч сотрудников основного бренда Volkswagen согласились покинуть компанию по соглашению сторон. Их соглашения заключены в рамках добровольной программы ухода, которая является частью стратегии реструктуризации компании.
Планы Volkswagen до 2030 года
Немецкий автопроизводитель намерен до 2030 года сократить штат в Германии на 35 тысяч человек. Этот шаг стал ответом на ухудшение финансовых показателей: по итогам первого квартала 2025 года прибыль Volkswagen снизилась на 40 процентов.
В компании признали, что итоги всего 2025 года, скорее всего, окажутся ближе к нижней границе текущего прогноза, что потребует оперативных мер по оптимизации расходов.
Напомним, ранее немецкий автопроизводитель показал обновленный Volkswagen Multivan. Минивэн получил восьмиместную версию. До сих пор в гамме были лишь варианты на пять, шесть или семь посадочных мест.
Также немецкий автопроизводитель готовит самый динамичный Tiguan в истории. Компания планирует вернуть в спортивную линейку популярный кроссовер, который может получить традиционный 2,0-литровый турбомотор, или гибридную силовую установку.
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