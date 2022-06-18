UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда заработает ленд-лиз для Украины из США: ответ секретаря СНБО

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Оружие из США в Украину по закону о ленд-лизе начнет поступать в ближайшие месяцы. Это может быть июль-август, возможно - сентябрь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью изданию "Лига.net".

Как отметил Данилов, при поставках соблюдается процедура. "Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе - очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос - когда", - сказал он.

При этом секретарь СНБО напомнил, что на войне у каждого часы работают по-разному: для кого-то сутки - это как сутки, а для Украины - совсем другие измерения.

"Это может быть июль-август, может, сентябрь", - сказал он.

По его словам, на поставки влияют очень много факторов. "Надо понимать, что мир не так велик. Все знают, что у кого есть в стране. Наличие оружия, оборудования для его изготовления, боеприпасов. Сегодня так получилось, что боеприпасов советского образца 122-го и 155-го калибров почти не осталось", - добавил секретарь СНБО.

Как сообщалось, президент США Джо Байден подписал закон о введении ленд-лиза для Украины.

По совам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, для того чтобы оружие из США в Украину по ленд-лизу начало поступать, необходимо пройти ряд процедур.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО