Когда заработает ленд-лиз для Украины из США: ответ секретаря СНБО

Как отметил Данилов, при поставках соблюдается процедура. "Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе - очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос - когда", - сказал он.

При этом секретарь СНБО напомнил, что на войне у каждого часы работают по-разному: для кого-то сутки - это как сутки, а для Украины - совсем другие измерения.

"Это может быть июль-август, может, сентябрь", - сказал он.

По его словам, на поставки влияют очень много факторов. "Надо понимать, что мир не так велик. Все знают, что у кого есть в стране. Наличие оружия, оборудования для его изготовления, боеприпасов. Сегодня так получилось, что боеприпасов советского образца 122-го и 155-го калибров почти не осталось", - добавил секретарь СНБО.