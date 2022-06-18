Коли запрацює ленд-ліз для України зі США: відповідь секретаря РНБО

Як зазначив Данилов, при поставках дотримується процедура. "Ленд-ліз ще не починався. Але саме прийняття закону про ленд-ліз - дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання - коли", - сказав він.

При цьому секретар РНБО нагадав, що на війні у кожного годинник працює по-різному: для когось доба - це як доба, а для України - зовсім інші виміри.

"Це може бути липень-серпень, може, вересень", - сказав він.

За його словами, на поставки впливають дуже багато факторів. "Треба розуміти, що світ не такий великий. Всі знають, що у кого є в країні. Наявність зброї, обладнання для його виготовлення, боєприпасів. Сьогодні так вийшло, що боєприпасів радянського зразка 122-го і 155-го калібрів майже не залишилося", - додав секретар РНБО.