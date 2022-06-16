Когда заработает ленд-лиз: что говорят в Кабмине

Для того чтобы оружие из США в Украину по ленд-лизу начала поступать, необходимо пройти ряд процедур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.

"Мы бы очень хотели, чтобы процессы происходили быстрее, ведь в условиях военного положения мы считаем часами, а не днями и месяцами. Но в демократических странах есть свои процедуры, их нужно пройти", - сказала она.

Стефанишина напомнила, что это решение принято впервые со времен 2 мировой войны и опыта его внедрения не так уж много.