Коли запрацює ленд-ліз: що кажуть у Кабміні

Для того, щоб зброя з США в Україну за ленд-лізом почала надходити, необхідно пройти низку процедур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.

"Ми б дуже хотіли, щоб процеси відбувалися швидше, адже в умовах військового стану ми рахуємо годинами, а не днями і місяцями. Але в демократичних країнах є свої процедури, їх треба пройти", - сказала вона.

Стефанішина нагадала, що це рішення прийнято вперше з часів 2 світової війни і досвіду його впровадження не дуже багато.