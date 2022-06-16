Коли запрацює ленд-ліз: що кажуть у Кабміні

Для того, щоб зброя з США в Україну за ленд-лізом почала надходити, необхідно пройти низку процедур.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.
"Ми б дуже хотіли, щоб процеси відбувалися швидше, адже в умовах військового стану ми рахуємо годинами, а не днями і місяцями. Але в демократичних країнах є свої процедури, їх треба пройти", - сказала вона.
Стефанішина нагадала, що це рішення прийнято вперше з часів 2 світової війни і досвіду його впровадження не дуже багато.
Як повідомлялось, президент США Джо Байден підписав закон про запровадження ленд-лізу для України.
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