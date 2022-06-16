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Коли запрацює ленд-ліз: що кажуть у Кабміні

Фото: віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Для того, щоб зброя з США в Україну за ленд-лізом почала надходити, необхідно пройти низку процедур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.

"Ми б дуже хотіли, щоб процеси відбувалися швидше, адже в умовах військового стану ми рахуємо годинами, а не днями і місяцями. Але в демократичних країнах є свої процедури, їх треба пройти", - сказала вона.

Стефанішина нагадала, що це рішення прийнято вперше з часів 2 світової війни і досвіду його впровадження не дуже багато.

Як повідомлялось, президент США Джо Байден підписав закон про запровадження ленд-лізу для України.

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Зброя з США