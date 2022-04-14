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"Зарабатывают на чужой крови". Зеленский раскритиковал страны ЕС за покупку нефти РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил европейские страны, которые продолжают покупать российскую нефть, в "зарабатывании денег на чужой крови". Глава государства добавил, что сегодня это уже не вопрос бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу BBC.

В интервью Зеленский выделил Германию и Венгрию. Глава государства обвинил руководство этих стран в блокировании попыток ввести эмбарго на импорт российских энергоносителей. Россия от этих поставок может в 2022 году получить до 326 млрд долларов.

"Некоторые из наших друзей и партнеров понимают, что сейчас другое время, что это уже не вопрос бизнеса и денег", - уточнил Зеленский, добавив, что запрет на российскую нефть и газ - это вопрос выживания Украины.

Напомним, ранее ЕС закрыл лазейку, позволявшую европейским правительствам поставлять оружие в Россию.

Отметим, Офис президента Украины на днях анонсировал шестой пакет санкций ЕС в отношении России, который может запретить импортировать нефть и газ из РФ.

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