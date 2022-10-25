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Zara відновить роботу в Росії, але під новою назвою, - ЗМІ

Фото: Zara відновить роботу в Росії, але під новою назвою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Магазин одягу Zara продовжуватиме працювати в Росії і, ймовірно, змінить назву на New Fashion.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

За даними видання, у Росії відновить свою роботу не тільки Zara, але й інші бренди найбільшого у світі продавця одягу, компанії Inditex - Pull&Bear, Bershka та Stradivarius. При цьому бренди Massimo Dutti, Oysho та Zara Home повністю підуть з ринку РФ.

У Forbes зазначають, що нові магазини, ймовірно, знову відкриються у Росії навесні 2023 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що шведська компанія з продажу меблів IKEA завершує свою роботу в Росії.

Ми також писали, що американська корпорація Yum! Brands, якій належить мережа ресторанів швидкого харчування KFC, продала свій бізнес у Росії.

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