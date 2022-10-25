Zara відновить роботу в Росії, але під новою назвою, - ЗМІ

Магазин одягу Zara продовжуватиме працювати в Росії і, ймовірно, змінить назву на New Fashion.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

За даними видання, у Росії відновить свою роботу не тільки Zara, але й інші бренди найбільшого у світі продавця одягу, компанії Inditex - Pull&Bear, Bershka та Stradivarius. При цьому бренди Massimo Dutti, Oysho та Zara Home повністю підуть з ринку РФ.

У Forbes зазначають, що нові магазини, ймовірно, знову відкриються у Росії навесні 2023 року.