Zara відновить роботу в Росії, але під новою назвою, - ЗМІ

Магазин одягу Zara продовжуватиме працювати в Росії і, ймовірно, змінить назву на New Fashion.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
За даними видання, у Росії відновить свою роботу не тільки Zara, але й інші бренди найбільшого у світі продавця одягу, компанії Inditex - Pull&Bear, Bershka та Stradivarius. При цьому бренди Massimo Dutti, Oysho та Zara Home повністю підуть з ринку РФ.
У Forbes зазначають, що нові магазини, ймовірно, знову відкриються у Росії навесні 2023 року.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що шведська компанія з продажу меблів IKEA завершує свою роботу в Росії.
Ми також писали, що американська корпорація Yum! Brands, якій належить мережа ресторанів швидкого харчування KFC, продала свій бізнес у Росії.
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