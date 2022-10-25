Zara возобновит работу в России, но под новым названием, - СМИ

Магазин одежды Zara будет продолжать работать в России и, вероятно, изменит название на New Fashion.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
По данным издания, в России возобновит свою работу не только Zara, но и другие бренды крупнейшего в мире продавца одежды, компании Inditex - Pull&Bear, Bershka и Stradivarius. При этом бренды Massimo Dutti, Oysho и Zara Home полностью уйдут с рынка РФ.
В Forbes отмечают, что новые магазины, вероятно, снова откроются в России весной 2023 года.
Напомним, ранее стало известно, что шведская компания по продаже мебели IKEA завершает свою работу в России.
Также мы писали, что американская корпорация Yum! Brands, которой принадлежит сеть ресторанов быстрого питания KFC, продала свой бизнес в России.
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